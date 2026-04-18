المعارضة الفنزويلية المنفية ماتشادو ترفض لقاء سانشيز في مدريد وتؤكد دعمها لترامب

جلبت ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة الفنزويلية المنفية، عدة آلاف من المؤيدين اليوم السبت، إلى تجمع في مدريد، حيث رفضت لقاء رئيس وزراء إسبانيا التقدمي بيدرو سانشيز خلال جولتها الأوروبية التي تشمل عدة دول.

وكان سانشيز، المنتقد الصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستضيف قمة لقادة تقدميين من مختلف أنحاء العالم اليوم السبت، بينما كانت ماتشادو تمجد إقالة ترامب للرئيس نيكولاس مادورو في يناير.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت ماريا كورينا ماتشادو، جائزة نوبل للسلام إلى ترامب.

وقالت ماتشادو، للصحفيين اليوم السبت: "ما حدث في الساعات الأخيرة في الاجتماع الذي عقده سانشيز في برشلونة مع عدة قادة وشخصيات سياسية من دول مختلفة يظهر لماذا لم يكن من المناسب عقد مثل هذا الاجتماع".

وأصرت ماتشادو، في حدث سابق على أنها ستعود إلى فنزويلا، لكنها رفضت الإفصاح عن الوقت أو الطريقة التي ستعود بها، معترفة بالتحديات التي تنطوي عليها العودة إلى بلدها.

وتأتي جولتها الأوروبية، التي التقت خلالها بقادة فرنسا وإيطاليا وهولندا، بينما لا تزال الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، في منصبها المؤقت، متجاوزة الحد الأقصى الأولي البالغ 90 يوما، بينما قامت الحكومة الأمريكية برفع بعض العقوبات عنها.

وانتقدت ماتشادو، حكومة رودريجيز، قائلة إنها تمثل "الفوضى والعنف والرعب"

وأكدت إيمانها بضرورة إجراء انتخابات ديمقراطية في فنزويلا.

وأضافت أنها لا تندم على تقديم جائزة نوبل لترامب، رغم أن إدارته قد تراجعت عن دعمها للمدافعة عن الديمقراطية.

وقالت إنها على تواصل دائم مع مسئولي إدارة ترامب، ووثقت في العملية المرحلية التي تتبعها واشنطن في فنزويلا منذ إقالة مادورو.

وأضافت: "هناك قائد واحد في العالم، رئيس دولة واحد، خاطر بحياة مواطنيه من أجل حرية فنزويلا.. وهو دونالد ترامب"، في إشارة إلى العملية العسكرية الأمريكية في يناير.