رئيس أركان الجيش الباكستاني يختتم زيارته لإيران ويؤكد أهمية الحوار لحل القضايا العالقة

أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، أهمية الحوار وخفض التوترات لحل القضايا العالقة، لافتا إلى أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو اتباع الحل السلمي عبر الجهود الدبلوماسية المتواصلة.

جاء ذلك في ختام زيارته الرسمية إلى إيران، التي استمرت ثلاثة أيام، حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية، اليوم السبت.

وقد عقد رئيس أركان الجيش الباكستاني مجموعة من الاجتماعات المهمة مع كبار المسئولين الإيرانيين، وعلى رأسهم الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، حيث ركزت زيارته لطهران على تعزيز العلاقات ودعم الحوار في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني بأن المحادثات التي أجراها منير - خلال زيارته لإيران - تركزت على تحقيق سلام مستدام في المنطقة، لاسيما في ضوء الوضع الأمني المتطور في الشرق الأوسط.

وقد بحث الجانبان الجهود الدبلوماسية الجارية، كما ناقشا سُبل التعاون لضمان السلام والاستقرار على المدى الطويل.

كما تضمنت المحادثات بين الجانبين الوضع الأمني الإقليمي الأوسع والعلاقات الدبلوماسية.