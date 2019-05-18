السلطات المكسيكية تعثر على 18 كيسا تحتوى على بقايا بشرية

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عثرت السلطات المكسيكية على 18 كيسا بلاستيكيا وأوعية تحتوي على بقايا بشرية بمزرعة في منطقة تنتشر بها الجريمة في المكسيك، حسبمنا قال ممثلو الادعاء يوم الجمعة.

وقال جيراردو أوكتافيو سوليس المدعى العام بولاية جاليسكو "نحن لا نعرف حاليا عدد الجثث في تلك المزرعة" مضيفا أن خبراء الطب الشرعي يفحصون البقايا.

وأضاف "لأول وهلة، هناك كمية كبيرة من البقايا البشرية".

وتقع المزرعة في منطقة تلاجومولكو في غرب البلاد.

وعثرت السلطات على البقايا البشرية بعدما شاهدت قوات الأمن رجلا مقيد اليدين يطلب المساعدة.

وقال الرجل إنه هرب من مزرعة قريبة حيث تعرض شخصان آخران للاختطاف. وقامت قوات الأمن بإطلاق سراح الشخصين واعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم.

وقال ممثلو الادعاء إن بعض البقايا البشرية كانت داخل أوعية، دون إعطاء تفاصيل عن نوع الحاويات التي كانت بداخلها.

كما صادرت الشرطة والجنود الأدوات التي يبدو أنها استخدمت في تقطيع الجثث، وكذلك أسلحة ومركبات.

يذكر أن أكثر من 40 الف شخص مازالوا في عداد المفقودين في المكسيك بينما قتل في العام الماضي رقما قياسيا من الاشخاص بلغ عددهم 34 ألفا.