جنود الاحتلال يحولون أسطح منازل بلدة حوارة الفلسطينية إلى ثكنات عسكرية

اعتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من أسطح المنازل في بلدة حوارة جنوب نابلس، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال الناطق باسم حركة فتح في حوارة عواد نجم لـ«وفا»، إن البلدة تشهد انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال على طول الشارع الرئيسي، من أمام مدخل بلدة بيتا المجاورة وصولا إلى حاجز حوارة على مشارف مدينة نابلس.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتلوا عددا من أسطح المنازل في البلدة، وحولوها لثكنات عسكرية.

وعم الإضراب الشامل صباح اليوم الثلاثاء، الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، نصرة للقدس ودعما لصمود الأهالي في قطاع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس والأقصى.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 213 شهيدًا بينهم 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسنًا، و1442 إصابة بجراح مختلفة.