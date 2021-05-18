سلطات نيودلهي تقدم تعليم مجاني للأطفال الذين تيتموا بسبب كورونا

قال مسؤولون إن السلطات في نيودلهي ستقدم مساعدات مالية وترعى تعليم الأطفال الذي تيتموا في العاصمة الهندية بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما أعلن رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال عن 10 كيلوجرامات من حصص الطعام المجانية هذا الشهر للأسر الفقيرة التي تكافح خلال الإغلاق المستمر.

وستحصل العائلات التي فقدت عائلها على معاش تقاعدي قدره 2500 روبية (35 دولارًا) شهريًا. وقال كيجريوال في إفادة إن الأطفال الذين فقدوا والديهم سيحصلون على مبلغ مماثل حتى يبلغوا 25 عامًا ، وستغطي حكومة دلهي تعليمهم.

وتابع كيجريوال: "الأطفال الذين فقدوا والديهم بسبب كورونا، يجب ألا يفكر كل هؤلاء الأطفال في أنفسهم على أنهم وحيدين وعاجزين ، وسأقف معهم طوال الوقت".

كما أعلنت حكومتا ولايتي ماديا براديش وتشهاتيسجاره الوسطى مؤخرًا دعمًا ماليًا وتعليمًا مجانيًا للأطفال الذين توفي آباؤهم بسبب كوفيد-19، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في".