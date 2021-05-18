ألمانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4 آلاف و209 إصابات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات يوم الثلاثاء الماضي 6 آلاف و125 إصابة.

وسجل المعهد 221 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 283 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الثلاثاء 5. 79 إصابة (1. 83 إصابة أمس الاثنين).

وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 6. 197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و603 آلاف و55 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 86 ألفا و381 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الاثنين 77. 0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 77 فردا آخرين في المتوسط.

ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.