إسرائيل تواصل غاراتها على غزة لليوم التاسع وإضراب شامل في الضفة الغربية

واصلت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، غاراتها على قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي، حيث استهدفت منشآت مدنية ومنازل سكنية، بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن طائرات إسرائيلية حربية دمرت موقعاً ومؤسسة مدنية وبعض الطرقات في محيط مجمع أنصار، وقرب مسجد الكتيبة، غرب مدينة غزة، ومنزلا في شمال المدينة. ولم ترد تقارير عن إصابات.

وأوضحت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية شنت فجر اليوم أكثر من 50 غارة على منازل ومواقع ومنشآت مدنية، ما أدى إلى دمار كبير في الأماكن المستهدفة والمناطق المحيطة بها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي، أنه استهدف شبكة أنفاق حركة حماس في غزة وخان يونس بمشاركة 60 طائرة و100 قنبلة على 65 هدفا في غضون 35 دقيقة.

وذكر الجيش أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 90 صاروخا وقذيفة هاون من غزة الليلة الماضية وفجر اليوم فشل 20 منها في تجاوز حدود القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في آخر حصيلة لها عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع إلى 212، بينهم 61 طفلاً و36 سيدة و16 مسنا، بالإضافة إلى إصابة 1400 بجراح مختلفة، منهم 400 طفلا و270 سيدة.

يأتي ذلك فيما عم الإضراب الشامل اليوم الضفة الغربية بما يشمل كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية، وبينها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف ووسائل النقل العام.

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، إلى الاضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات تنديدا بـ"العدوان" الإسرائيلي على غزة.