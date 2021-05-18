رئاسة لبنان ترد على تصريحات وزير الخارجية بشأن دول الخليج: لا تعكس موقفنا

أصدرت الرئاسة اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا للرد على تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، اللاذعة بشأن دول الخليج، والتي أدلى بها خلال مقابلة تليفزيونية، أمس الاثنين.

وقالت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه إلى محطة الحرة، مساء أمس، من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون».

وأكدت «على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا».

رئاسة الجمهورية: ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الى محطة "الحرة" مساء امس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 18, 2021

رئاسة الجمهورية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 18, 2021

وأثارت تصريحات شربل وهبه، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في حوار تلفزيوني مع المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه مساء الاثنين، أطلق وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، تصريحات لاذعة بشأن دول الخليج، إذ ألقى باللوم عليها في انتشار تنظيم داعش.