 باكستان: 2566 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يقترب من 883 ألف حالة - بوابة الشروق
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باكستان: 2566 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يقترب من 883 ألف حالة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 8:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 8:34 ص

سجلت باكستان 2566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 882 ألفا و928 حالة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الثلاثاء/ - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 135 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و752 شخصا.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 795 ألفا و511 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 67 ألفا و665 حالة.
نوب - ك ف


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