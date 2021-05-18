السجن 15 عاما لعامل متهم بقتل عاطل في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، الإثنين، عامل بمصنع بلاط، يدعى "خ.ال.م"، بالسجن المشدد 15 الإجراءات، لاتهامه بقتل "أ.ع.ع"، عاطل، وذلك في القضية المقيدة برقم 2877 لسنة 2021 جنايات سيدي جابر.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولًا داخل شقته الكائنة في نطاق دائرة القسم.

توصلت تحريات المباحث إلى أنه بسبب وجود علاقة صداقة بين كل من: المتهم، والمجني عليه، وتردد الأول على شقة الأخير، بصفة مستمرة، وحال تواجدهما معًا لتعاطي المواد المخدرة "الحشيش"، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، بسبب الخلاف على 15 جنيها.

وأضافت التحريات أنه وعلى أثر ذلك استلَ المتهم سلاح أبيض "مفك" وطعن المجني عليه في رقبته عدت طعنات متفرقة، وفي أنحاء جسده، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، حتى فارق الحياة، فتركه ولاذا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته في محضر الضبط، أقر بالواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، فتم تحرير محضرًا إداريً، وتم العرض على النيابة العامة والتي قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت حكمها المُقدم.