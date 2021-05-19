صحيفة إسرائيلية: العملية العسكرية بغزة فاشلة وغير مبررة

اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن العملية العسكرية التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي "فاشلة وغير مبررة".



وقال رئيس تحرير "هآرتس"، ألوف بن، في مقالٍ، إنه في اليوم التاسع من عملية حارس الجدران (سيف القدس) تتجلى صورة الفشل للعملية العسكرية غير المبررة.



وأضاف أن هذه العملية "تكشف عن الإخفاقات العسكرية المتتالية والتخبط السياسي في إدارة المعركة".



وتابع الصحفي الإسرائيلي بأنه "آن الأوان لوقفها بدلا من البحث عن صورة انتصار وهمية"، مردفا: "يجب على نتنياهو الموافقة على وقف إطلاق النار فورا".



وفي وقت سابق اليوم، طالب مسؤولون وأعضاء في "الكنيست"، حكومة الاحتلال بوقف التصعيد في قطاع غزة فورا وتكثيف الجهود لوقف إطلاق النار.



ووفق صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، فقد عبّر عضو "الكنيست" من حزب "ميرتس" نيتسان هورفيتس عن تشاؤمه من إمكانية إحداث تغيير ملموس على ارض الواقع بعد "العملية". العدوان الحالي على غزة.



وأشار إلى أن "هذه العملية ستنتهي كما سابقتها، كما أنها ستعرض حياة السكان للخطر وستؤدي إلى وقوع أضرار وخسائر كبيرة".



وكان محللون "إسرائيليون" قد تحدثوا اليوم أن الاحتلال يبحث عن "صورة انتصار" في عدوانه على قطاع غزة؛ عندما توافق على وقف إطلاق النار.