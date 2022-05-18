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حادث مروري يعوق وصول وفاء عامر لأستوديو «كلمة أخيرة»

وفاء عامر
وفاء عامر

نشر في: الأربعاء 18 مايو 2022 - 7:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2022 - 7:46 ص

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الفنانة وفاء عامر تأخرت عن حوارها اليوم إلى برنامج «كلمة أخيرة»، بسبب حادث تصادم تريلا و7 سيارات ملاكي.
وكان من المقرر أن تستضيف لميس الحديدي خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية على قناة «ON»، الفنانة وفاء عامر في تمام الساعة العاشرة مساءً، للحديث عن أعمالها ومسيرتها الفنية، ودورها في مسلسلي «راجعين يا هوى» و«جزيرة غمام».
وفي سياق متصل، قالت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية للبرنامج أقناء تواجدها أعلى المحور: «عدينا منطقة الحادثة، وأشكر كل رجال المرور والإسعاف»، مشيدة بجهود إدارة المرور في علاج الأمر: «حاجة رهيبة وجهد دؤوب، كتيبة كاملة واقفة عشان تفسح الطريق».
وأبدت الفنانة تعجبها من تصرفات بعض سائقي المركبات: «ليه التريلات تطلع على محور 26 يوليو؟ إحنا بنبقى خايفين»، لتعلق لميس الحيدي بعد نقل الفنانة لتفاصيل الحادث: «انت مراسلة هايلة، وتيجي بالسلامة».


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