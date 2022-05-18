وقع الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي، في اللقاء الذي اقيم على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري الممتاز.

شهد الشوط الأول محاولات هجومية مستمرة من الأهلي وتناقل سريع للكرة لفتح الثغرات التي كادت تثمر عن الهدف الأول في أكثر من فرصة خطرة لاحت للفريق.

وفي المقابل اعتمد البنك الأهلي على المناوشات الهجومية المباغتة والمرتدات السريعة التي تصدى لها الحارس محمد الشناوي ومن أمامه رباعي خط الدفاع.

كما ألغى الحكم أمين عمر هدفًا للأهلي في الدقيقة 30 من تسديدة محمود وحيد، بحجة عدم تثبيت رامي ربيعة الكرة من ركلة حرة سبقت تسجيل الهدف، ليعترض سيد عبد الحفيظ وينال البطاقة الحمراء.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية وبدون فترات جس النبض، وانطلق الأهلي من البداية للضغط على المنافس مع فتح الملعب من على الأطراف والبحث عن الثغرات، خاصة من التقدم الملحوظ لفريق البنك الأهلي في الشق الهجومي بمناوشات لم ترق إلى مرحلة الخطورة.

في الدقيقة 5 لاحت أول فرصة للأهلي عندما تسلم محمود وحيد الكرة على حدود منطقة الجزاء في الناحية اليسرى، وسدد الكرة لكن الحارس محمود الزنفلي تصدى للتسديدة.

مع الدقيقة 9 كاد الأهلي يعاقب منافسه بهدف مبكر عندما تسلم محمد مجدي أفشة تمريرة بيرسي تاو، وانطلق وسدد صاروخًا أخطأ الطريق للشباك، ومر من فوق العارضة في أول إنذار وتهديد حقيقي لمرمى البنك الأهلي، وبعدها استخلص محمد شريف الكرة وسدد لكن الكرة مرت أيضًا بجوار القائم.

قاد بيرسي تاو هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 12 وتوغل داخل منطقة الجزاء، ولكن لم يسدد ليتدخل دفاع البنك الأهلي ويستخلص الكرة محافظًا على نظافة شباكه قبل أن تهتز بالهدف الأول.

مع الدقيقة 16 بدأت الملامح الهجومية لفريق البنك الأهلي تظهر عندما تسلم أحمد سعيد الكرة وسدد قوية لكن محمد الشناوي نجح في التصدي للتسديدة، محولًا الكرة إلى ركلة ركنية ثم تصدى بعدها أيضًا لرأسية خطيرة من كريم بامبو لاعب البنك الأهلي.

محاولات الأهلي الهجومية كادت تثمر عن الهدف الأول في الدقيقة 30 من تمريرة سحرية حملت توقيع محمد مجدي أفشة، وضعت محمود وحيد في مواجهة مباشرة مع المرمى، ليتقدم ويسدد فترتطم الكرة بيد الحارس أحمد سعيد، وتتهادى داخل الشباك، ولكن الحكم أمين عمر لجأ إلى تقنية الفيديو وقام بإلغاء الهدف بداعي عدم تثبيت رامي ربيعة الكرة من ضربة حرة مباشرة، قبل أن تصل إلى أفشة في قرار غريب وعجيب وسط اعتراض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذي تلقى البطاقة الحمراء.

مرت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول سريعة وسط محاولات هجومية مستمرة من الأهلي ومناوشات وهجمات مرتدة سريعة من المنافس، وفي الدقيقة 38 ومن إحدى الهجمات المرتدة تصدى أيمن أشرف للكرة في التحام مشروع مع كريم بامبو لاعب البنك الأهلي، لكن الحكم تدخل من جديد وأشهر البطاقة الصفراء للاعب الأهلي.

أحمد عبد القادر توغل بالكرة في الدقيقة 43 ومرر كرة عرضية لكنها مرت من أمام محمد شريف، وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.