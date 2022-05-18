تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

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تختتم اليوم منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري العام، بمواجهة الأهلي أمام مستضيفه البنك الأهلي، في الثامنة مساءً على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ومن المرتقب أن يشهد تشكيل الأهلي العديد من التغييرات بسبب الإصابات التي عصفت بالفريق خصوصًا على صعيد خط الوسط.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ، محمد عبد المنعم ، أيمن أشرف ، محمد هاني

خط الوسط: أحمد عبد القادر ، محمد مجدي أفشة ، أحمد نبيل كوكا ، حسين الشحات

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة وله 4 مؤجلات، فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع بـ 24 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد المصري.