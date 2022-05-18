وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

ترأس، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بإحاطة أعضاء المجلس بتكليفات فخامة رئيس الجمهورية بالتأكيد على الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والهندسية الخاصة بالمتحف، في التوقيتات المحددة لها.

كما قام بإحاطتهم بالزيارة التفقدية التي قام بها دولة رئيس مجلس الوزراء يوم ١٦ أبريل الماضي لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف ومستجدات تطوير المنطقة المحيطة به.

كما أكد وزير السياحة والآثار على سرعة الانتهاء من إعداد وطباعة الكتالوج الخاص بالمتحف.

وخلال الاجتماع قدم اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، عرضا تقديميا استعرض خلاله الموقف التنفيذي لإنجاز الأعمال بموقع المشروع والعرض المتحفي وأنظمة التأمين والاتصالات ومتحف مراكب خوفو ومركز الترميم ومحطات الطاقة والمنطقة المحيطة بمشروع المتحف من حيث الطرق المحيطة والأسوار ورفع كفاءة المباني حول موقع المتحف.

كما استعرض آخر مستجدات الأعمال فيما يتعلق بملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف.

كما أكد اللواء عاطف مفتاح خلال الاجتماع على الالتزام بالانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والهندسية الخاصة بالمتحف في موعد غايته 30 يونيو 2022، وكذلك الانتهاء من جميع التشطيبات الداخلية والمنطقة التجارية والعرض المتحفي للآثار بالمتحف في 30 سبتمبر 2022.

ومن جانبه، أشار الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف إلى أنه فيما يتعلق بتجهيزات العرض المتحفي فقد تجاوزت نسبة 96% بقاعات الملك توت عنخ آمون، وتم البدء في وضع القطع الأثرية الثقيلة على قواعد تثبيت الآثار في قاعات العرض الرئيسية وجاري وضع اللمسات الأخيرة علي الدرج العظيم، وتجاوزت نسبة نقل القطع الأثرية وترميمها وتجهيزها نسبة 98%.