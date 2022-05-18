ابن عبد الرحمن أبو زهرة: والدي نُقل للعناية المركزة 4 مرات خلال شهرين فقط



قال الموسيقار أحمد أبو زهرة، ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن والده نُقل للعناية المركزة للمرة الرابعة خلال شهرين فقط.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أنّ والده كان قد تعرض لإصابة بكسر في الحوض منذ فترة، وأجريت له عملية جراحية بنجاح، وتحسنت حالته بشكل تدريجي.



وأوضح أنّ المشكلة الأساسية التي واجهتهم عدم قابليته للطعام والشراب، وهو ما صاعب من الحالة، فأصيب بجفاف وفقدان الوعي ودخل في غيبوبة لأكثر من مرة، كان يُنقل على إثرها للمستشفى.



وأشار إلى أنه تم اكتشاف وجود مشكلات في الرئة، بسبب عامل السن وإصابته بفيروس كورونا في يناير الماضي وإجرائه العملية الجراحية.