ضبط شخصين للنصب على المواطنين عبر فيسبوك بادعاء شركة أغذية في أسوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بأسوان لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" .

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى إنشاء وإدارة شخص صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم شركة أغذية تابعة لإحدى الجهات السيادية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توريد كميات من المواد الغذائية لهم بإدعاء عمله بذات الشركة التابعة لإحدى الجهات السيادية، على خلاف الحقيقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، حيث قام شخصان مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك من خلال قيام أحدهما بارتكاب واقعة النصب والاحتيال على المواطنين على النحو السالف ذكره، كما قام استخراج كارنيهات مزورة للمجنى عليهم تحمل أسمائهم منسوب صدورها لتلك الجهة السيادية وقام بتحصيل ثمن تلك الكارنيهات منهم واقتسمها مع المتهم الآخر.

بتقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن أسوان أمكن ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهما هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل بينه وبين ضحاياه، والعديد من صور بطاقات الرقم القومى والكارنيهات المزورة بأسماء ضحاياه.

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أنه يقوم باصطناع وتزوير الكارنيهات من خلال طباعتهما بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنة باستخدامه برامج "الفوتوشوب" والتى تستخدم فى عمليات التزوير وأن دور المتهم الآخر إمداده ببيانات الضحايا المشار إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.