أسفرت انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز مبروك نصر علي جاب الله بمنصب الرئيس، بحصوله على 930 صوتاً.

كما أسفرت الانتخابات، عن فوز كل من بمنصب العضوية، وهم، إبراهيم محمد أحمد مجاهد، مبروك مصطفى الحي محمد، أحمد بسيوني عبد الباري عطية، أحمد معداوي أحمد الشاعر، واصف مصطفى مرسى مصطفى، فتحية جميل إبراهيم أحمد، حسن عیسوی محمد عیسوی، ووائل أحمد محمد على، وصبحي رمضان فراج محمد، والسيد محمد مصطفى، المتولي الإمام المتولي محمد، ومحمود أحمد محمد صالح.

وأجريت الانتخابات، واعتمدت النتيجة النهائية، وذلك تحت إشراف المستشار السيد العريني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة العامة، والمحاسب علاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، وعضوية رضا أبو عجينة، مندوب وزارة القوى العاملة، وعبد الغني الهابط، مدير الشئون القانونية.