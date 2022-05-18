حبس المتهمين بقتل شاب في شارع عمومي بقويسنا أمام المارة

قررت نيابة قويسنا في محافظة المنوفية، حبس المتهمين بقتل شاب في مدينة قويسنا في النهار وأمام المارة، في شارع عمومي بالمدينة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهمون "ا. ع." وشهرته "الدلوعة"، وشقيقه، في محضر الشرطة، بقتل الشاب، حيث قام أحدهم بإطلاق طلقات نارية عليه من بندقية خرطوش، بينما تعدى الآخر عليه بالضرب بعصا خشبية عقب سقوطه من الطلقات النارية.

وأضافوا أن المجني عليه تشاجر مع أحدهم قبل شهرين، وقام بإهانته أمام الجميع؛ بسبب خلافات بينهم، مما أثار حفيظته للتربص وقتله.

شيع العشرات من أهالي مدينة قويسنا جثمان "م. م." الشاب الذي قتل في وضح النهار أمام المارة، حيث أطلق عليه شقيقان النيران من بندقية خرطوش وسط المارة، كما انهالوا عليه بعصا خشبية.

أكد شهود عيان، أنهم فوجئوا أثناء وقوف الشاب "م. م." في الشارع العمومي بتقاطع شارع الجيش مع شارع عزيز فهمي، قام أحد الباعة بإطلاق طلقات نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته، كما انهال عليه شقيقه بعصا خشبية عقب سقوطه بالطلقات النارية، وأضافوا أن حالة من الذعر انتابت الأهالي وسط صرخات الجميع، بينما هرب الشقيقان المتهمان.

وتابع أحد أصدقاء الضحية، أن خلاف سابق نشب منذ شهرين بين المجني عليه وبائع طُرح في الشارع العمومي بقويسنا، انتهت بتحرير كل منهما محضر بقسم الشرطة، وكان هناك محاولات للصلح بينهما.

وأوضح أن صديقهم "م" اعتاد الجلوس في هذا المكان؛ مما أدى إلى تربص الجاني به، حيث قام بإطلاق النيران عليه وسط الجميع، مما أدى إلى سقوطه قتيلا، وأشار إلى أن صديقه شابا في بداية حياته، وكان خاطبا ويستعد للزواج عقب عيد الأضحى.

كانت قوات أمن المنوفية قد تمكنت من ضبط المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية في شارع عمومي أمام المارة بمدينة قويسنا، وأظهرت كاميرات المراقبة فيديو يوثق مقتل شاب بمدينة قويسنا على يد اثنين من الأشقاء بطلقات نارية وسط المارة.