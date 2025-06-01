سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تُوج نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم السبت، بلقب دوري أبطال أوروبا 2025 وللمرة الأولى في تاريخه، عقب اكتساحه لنظيره إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة.

واستضاف ملعب «أليانز أرينا»، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني، مباراة بي اس جي ضد الإنتر ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت.

افتتح المغربي أشرف حكيمي أهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية عشر، وأضاف ديزيري دوي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 20، وعاد اللاعب ذاته ليحرز الهدف الثالث لصالح الفريق الفرنسي في الدقيقة الـ 63.

بينما سجل خفيتشا كفاراتسخيليا رابع الأهداف الباريسية في الدقيقة الـ 73، ثم اختتم البديل سيمي مايولو أهداف الباريس في الدقيقة الـ 86.

بتلك النتيجة أحرز نادي باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا 2025 للمرة الأولى في تاريخ الفريق الفرنسي.

تُعد نتيجة مباراة باريس وانتر اليوم السبت، هي الأكبر في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا.