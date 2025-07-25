نتنياهو: تصريحات وزير التراث عن محو غزة لا تمثل الحكومة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، تصريحات لوزير التراث عميحاي إلياهو عن محو قطاع غزة وسكانه الفلسطينيين، وقال إنها "لا تمثل الحكومة".

كلام نتنياهو جاء في منشور باللغة الإنجليزية لا العبرية عبر منصة إكس، ردا على حديث إلياهو مع إذاعة "كول بارما" المحلية الخميس، الذي قال إن حكومتهم "تسابق الزمن لإبادة غزة. الحمد لله أننا نقضي على هذا الشر. نحن نقضي على سكانها".

وقال نتنياهو إن إلياهو "لا يُمثل الحكومة" التي يقودها، "وهو ليس عضوا في المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي يُحدد مسار الحرب".

وأضاف: "آراؤه تُعبّر عن رأيه الشخصي. لقد عارض اتفاقية إطلاق سراح الرهائن واختار الاستقالة (عاد إلى الحكومة في مارس الماضي). سياسة هذه الحكومة واضحة وموحدة، وتصريحاته لا تمثلها".

ويُبرز الرد على حديث إلياهو تناقض رئيس الوزراء في موقفه من الحرب على قطاع غزة، حيث سبق لنتنياهو أن قال مطلع مايو الماضي إن استكمال الحرب ضد الفلسطينيين في غزة أهم من استعادة الأسرى الإسرائيليين بالقطاع، وهو ما انتقدته عائلاتهم التي لم تتوقف عن المطالبة بذويها ولو بوقف الحرب.

واعتبر إلياهو، وهو من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنهم "ليسوا بحاجة للتعامل مع الجوع في القطاع".

وقال: "هؤلاء المرضى مثل (زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض) يائير غولان و(رئيس الوزراء الأسبق أيهود) أولمرت، الذين فقدوا هويتهم ودعمهم لشعب إسرائيل، يدعمون ’النازيين’ ويحتضنونهم ويكرهون إخوانهم. علينا مواجهة هذا الوهم".

وسبق لإلياهو أن دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة، ويدعو حزبه إلى إعادة احتلالها وإقامة مستوطنات على أراضيها وتهجير الفلسطينيين منها.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.