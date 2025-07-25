تقيم هيئة قصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في السادسة من مساء بعد غد الأحد، ثالث فعاليات مشروع "المعارض الطوافة"، من خلال المعرض الفني "تجربة شخصية"، وذلك بقصر ثقافة دمنهور، في إطار خطط وزارة الثقافة لتنشيط الحركة التشكيلية بالأقاليم، وتعزيز التفاعل بين الفنانين والجمهور المحلي.

يشارك في المعرض خمس فنانات من الأسماء المؤثرة في مجال الفنون التشكيلية، يقدمن مختارات من تجاربهن الفنية التي تنوعت من حيث الأساليب والرؤى، وجاءت معبّرة عن الذات وتجلياتها التعبيرية الخاصة، وهن: منى القماح، وفاء زغلول، سارة عبد القادر، د. أميرة الهندوم، ودينا رحومة.

يقام المعرض تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة ڤيڤيان البتانوني، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة البحيرة، في سياق دعم الهيئة للفنانين التشكيليين وتمكينهم من تقديم رؤاهم الفنية للجمهور. وتستمر فعاليات المعرض حتى 31 يوليو الحالي.