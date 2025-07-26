الأونروا تكذب الرواية الإسرائيلية: لم نسجل أي حالات لاستيلاء فصيل فلسطيني على المساعدات

رد عدنان أبو حسنة، المتحدث والمستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الشرق الأوسط، على المزاعم الإسرائيلية بأن حركة حماس تستولي على المساعدات.

وقال خلال تصريحات لقناة «الحدث»، السبت: «نحن في الأونروا الموزع الرئيسي للمساعدات، لم نسجل حالات أن فصيلا فلسطينيا قام بالاستيلاء على هذه المساعدات، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع لم يطرحه الجانب الإسرائيلي معنا في طاولة النقاش على الإطلاق، ويوجه فقط للاستهلاك الإعلامي».

واستشهد بتحقيق وكالة التنمية الأمريكية نُشر قبل ساعات، يشير إلى عدم وجود دلائل على سيطرة الفصائل على المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وتابع: «لو قام أي فصيل بالاستيلاء على جزء من مساعداتنا؛ لن نسمح بذلك وسنخرج ونتهمهم تماما، وفعلنا ذلك في حرب 2008 -2009».

وأشار إلى أن إسرائيل تمنع منظمات الأمم المتحدة، حتى اللحظة، من القيام بعملية توزيع المواد الغذائية.

وفيما يخص التنسيق بشأن عمليات الإنزال الجوي التي تقوم بها الأردن والإمارات بعد سماح الاحتلال بذلك، أكد أنه لا علم للوكالة بذلك حتى الآن.

واستكمل: «كل المعلومات المتوفرة لدينا مصدرها وسائل الإعلام، وبخاصة الإعلام الإسرائيلي».

ونفى وجود أي اتصالات أو تأكيدات رسمية من الدول المعنية بهذا الشأن حتى الآن، قائلا:« لكن لا أحد أخبرنا من الإمارات أو الأردن حول هذه العملية، الحديث، لم نسمع تأكيدات رسمية من قبل الدول المعنية».

وشدد على أن الحل الحقيقي والفعال يكمن في فتح إسرائيل المعابر البرية التي تمتلك القدرة على إدخال ألف شاحنة يوميا، مضيفا: «إشكالية الإنزال الجوي أنه يتم إلقاء المساعدات فوق مناطق معينة، ومن لديه القدرة البدنية على الجري والمناكفة هو من يستطيع الحصول عليها».