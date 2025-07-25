الشامي للجمهور المصري من مهرجان العلمين: حلم ما كنت بتخيله

عبّر المطرب السوري الشامي عن سعادته بالوقوف لأول مرة أمام الجمهور المصري، خلال حفله في مهرجان العلمين بدورته الثالثة، قائلاً: «أنا ليا الشرف إني واقف قدام الجمهور المصري اليوم.. حلم ما كنت بتخيله».

واستهل الشامي الحفل بأغنيته «جينا»، وسط تفاعل جماهيري كبير، إذ هتف الحضور باسمه فور صعوده إلى المسرح، في مشهد يعكس مدى ترحيب الجمهور به.

ويقدم تامر حسني الفاصل الثاني من الليلة، ويتفاعل مع الجمهور بمجموعة من أغانيه الخاصة، إلى جانب تقديمه أغنيات ألبومه الجديد "لينا ميعاد" لايف لأول مرة، بمشاركة المطرب كريم أسامة الذي يغني معه أغنية "هو ده بقى" من كلماته وألحانه.

ويتضمن الحفل أيضًا عدداً من الاستعراضات المبهرة والألعاب النارية، ويشهد مشاركة الشامي مجددًا مع تامر حسني، بعد نجاحهما الأخير في ديو "ملكة جمال الكون" الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة مؤخرًا.

وتشهد الدورة الثالثة من مهرجان العلمين مشاركة عدد من نجوم الغناء، من أبرزهم عمرو دياب، وأصالة، ومحمد منير، ورامي جمال، وتامر عاشور، وويجز، ومروان بابلو، وليجي سي، وفرقة كايروكي.