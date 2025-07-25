مصدر مصري: استئناف مفاوضات غزة الأسبوع المقبل

أكد مصدر مصري، اليوم الجمعة، أن الوفد الإسرائيلي غادر بعد تلقيه رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، على أن تستأنف المفاوضات مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل بعد دراسة عرض الحركة الفلسطينية، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأمس أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استدعاء وفد إسرائيل المفاوض من الدوحة للتشاور بعد تسلم رد حماس.

كما أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الخميس، أن بلاده سحبت مفاوضيها من المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وقال في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قرّرنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الردّ الأخير من حماس والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وزعم المبعوث الأمريكي، أنه "في حين بذل الوسطاء جهودا كبيرة، لا تبدي حماس مرونة أو تعمل بحسن نية".

وفي سياق آخر، أوضح المصدر، أن 161 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة بدءا من أمس حتى فجر اليوم الجمعة، من معبري زكيم شمال قطاع غزة وكرم أبو سالم، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وهذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها المساعدات إلى قطاع غزة بجهود مصرية، بعد دخول دفعة أولى أمس.

ووفق المصدر، تشتمل المساعدات على شحنات من الدقيق ولبن الأطفال والمواد الغذائية مع استمرار دخول المساعدات لليوم الثالث.

وأمس الخميس، قال مصدر إن 166 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة اعتبارا من مساء الأربعاء حتى فجر الخميس، من معبري زكيم شمال قطاع غزة ومعبر كرم أبو سالم.