أستون فيلا يرفض عرض مانشستر يونايتد لاستعارة مارتينيز

رفض نادي أستون فيلا عرضًا رسميًا من مانشستر يونايتد لضم الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز على سبيل الإعارة، في ظل سعي الأخير لتعزيز مركز حراسة المرمى قبل انطلاق موسم 2025-2026.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "إكس"، أن اليونايتد تقدم بعرض أول لاستعارة مارتينيز، لكن إدارة أستون فيلا رفضت المقترح.

وأشار رومانو إلى أن إدارة "الشياطين الحُمر" تدرس التعاقد مع حارس مرمى مخضرم إلى جانب حارس شاب واعد، لتعويض غياب الكاميروني أندريه أونانا الذي تعرض لإصابة قوية خلال فترة الإعداد، ستُبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

ووفقًا للتقارير، فإن اسم سيني لامنس، حارس مرمى رويال أنتويرب البلجيكي، مطروح على طاولة يونايتد كأحد الخيارات البديلة.

ويواصل المدرب البرتغالي روبن أموريم تحركاته في سوق الانتقالات، من أجل تدعيم صفوف الفريق، وتحديدًا في مركز الحراسة، قبل بداية الموسم الجديد.