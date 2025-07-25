الداخلية تنفي شائعات الاحتجاجات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعي، بشأن الإدعاء بوجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن الزعم بوجود احتجاجات لتعرضهم لانتهاكات.

وأكد المصدر أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كل الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء في إطار ما شهدته المنظومة العقابية من تطوير وتحديث، وفقا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وأنها تخضع للإشراف القضائي.

وأوضح أن تكرار الجماعة الإرهابية لتلك المزاعم يأتي في إطار محاولة التشكيك في السياسة العقابية الحديثة ويؤكد حالة الإفلاس التى تمر بها.