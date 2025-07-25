125 عضوا بالبرلمان البريطاني يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين

وقع 125 عضوا في البرلمان البريطاني من أحزاب متعددة على رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال وزير بريطاني، اليوم الجمعة، إن لندن تؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية في نهاية المطاف لكن الأولوية الآن يجب أن تكون تخفيف المعاناة في قطاع غزة وتوصل إسرائيل وحركة (حماس) إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني، بيتر كايل: "نريد دولة فلسطينية، نرغب في ذلك، ونريد التأكد من توافر الظروف التي يمكن أن تتيح لهذا النوع من الحل السياسي طويل الأمد أن يتحقق".

وأضاف: "أما حاليا، واليوم، علينا أن نركز على ما سيخفف من المعاناة الشديدة وغير المبررة في غزة، وهو ما يجب أن يكون الأولوية بالنسبة لنا اليوم".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتعرض لضغوط شديدة، سواء من داخل حكومته أو من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للإعلان فورًا عن اعترافه بدولة فلسطينية.

ويمارس الوزراء والمسئولون في حكومة ستارمر، بمن فيهم وزير القضاء ووزير الصحة ووزير أيرلندا الشمالية ووزير الثقافة، ضغوطًا على ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي للإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطينية، ويعربون عن خيبة أملهم لأنهما لم يفعلا ذلك حتى الآن، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال ستارمر الليلة الماضية إنه سيجري "مكالمة طارئة" مع فرنسا وألمانيا اليوم "لوقف القتل في غزة وتزويد المدنيين بالطعام الذي يحتاجونه. نتفق على ضرورة أن تغير إسرائيل مسارها وتدخل المساعدات الضرورية إلى قطاع غزة".

وأضاف أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيُقرّب الاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين.

وكتب: "المعاناة والمجاعة في غزة لا يمكن تفسيرهما. لقد بلغت الأزمة أبعادًا جديدة، إنها كارثة إنسانية".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية.

وكتب على حسابه على منصة "إكس: "التزامًا مني بالالتزام التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين". ونشر ماكرون الإعلان بثلاث لغات: الإنجليزية والعربية والعبرية.