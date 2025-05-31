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يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، غدا الأحد، إلى الأردن ضمن وفد اللجنة العربية الإسلامية علي المستوي الوزاري المكلفة بمتابعة تطورات الحرب في غزة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنه من المقرر أن يلتقى الوفد بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأضاف المتحدث أنه كان مخططا للوفد زيارة رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أن تقرر القوة القائمة بالاحتلال منع الوفد من القيام بالزيارة.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط إدانته الشديدة لهذا القرار المتغطرس لقوة الاحتلال، مؤكدا أنه يعكس إمعانا في إنتهاك القانون الدولي ورغبة لدى الاحتلال في عزل الشعب الفلسطيني وقيادته