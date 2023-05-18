مقرر مساعد بالحوار الوطني: أكبر معوقات تشكيل الوعي هو التعارض بين الجهود والتوجهات

قال المقرر المساعد للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى الدكتور أحمد مجاهد، إن موضوع الهوية الوطنية موضوع صعب لأن الهوية عصية على التعريف، مشددًا على أن الدعوة إلى منظومة بناء الوعى لا تتبع لوزارة محددة.



وأوضح مجاهد خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الثقافة والهوية الوطنية"، أن هذه الفكرة ليست جديدة حيث طرحها الدكتور ثروت عكاشة أثناء ولايته الثانية لوزارة الثقافة، كما تم تقديم مشروع مماثل عام 2006 وتم مناقشته فى مجلس الوزراء.



وأشار المقرر المساعد للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى إلى أن أكبر التحديات التى تواجه منظومة تشكيل الوعى هى تجزأ وأحيانًا التعارض بين جهود وتوجهات المؤسسات المختلفة التى تؤثر فى الثقافة والهوية الوطنية.