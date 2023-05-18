الرئيس الأمريكي يصل اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة السبع المقرر انطلاقها في مدينة هيروشيما غدا الجمعة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية لقطات لبايدن وهو ينزل من سلم الطائرة بصحبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فيما من المتوقع أن يحث بايدن خلال القمة على أهمية نزع السلاح النووي.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت لاحق اليوم للبحث عن طرق لتحسين قابلية التشغيل البيني والتعاون في جميع المجالات العسكرية، بما في ذلك الجو والبحر والأرض والفضاء الإلكتروني.

يشار إلى أنه من المقرر أن يناقش قادة مجموعة الدول السبع في هذه القمة موضوعات تشمل الاقتصاد وأمن الطاقة وسبل دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.