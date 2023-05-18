لقي شاب يدعى "محمد. ح" مقيم قرية قلما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرعه على يد 4 أشخاص، بسبب الخلاف على قطعة جاتوه اشترتها منه طفلة، وعندما عادت لرغبتها في استرجاعها رفض، فقامت بالاستعانة بأهليتها والذين تعدوا عليه بالضرب حتى لقي مصرعه.

فيما حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة قليوب، بوجود مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الحادث وتبين وفاة شخص يدعى م. ح، صاحب محل حلويات، حيث اشترت طفلة حلويات منه وعندما عادت لاسترجاعها رفض بسبب العبث بها.

فاستعانت على الفور، بـ4 أشخاص من أهلها، تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده.

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية التحقيق.