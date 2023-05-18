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محافظ الدقهلية يشارك في الاحتفال الرسمي بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة في البراري

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
نعمان سمير
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 5:25 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 5:25 ص

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في الاحتفال الرسمي بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة بالبراري بمركز بلقاس، وكان في استقباله نيافة الأنبا ماركوس مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة.

وقال المحافظ: "خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفيره المناخ الملائم لإقامة كل الفعاليات والاحتفالات الدينية والفنية والثقافية والسياسية والرياضية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العالم أجمع".

وأضاف: "أتقدم بخالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط جميعا في ربوع مصر بمناسبة هذه الذكرى المجيدة التي يحتفل بيها الشعب المصري منذ قرون عديدة".

وأكد المحافظ: "احتفالنا اليوم رسالة تؤكد على عمق الوحدة الوطنية بين نسيج الوطن الواحد الذين نعيش جميعا على أرضه وتحت سمائه وننعم في خيراته ونرتوي من نيله".

وذكر أن مصر دائما وأبدا أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ حين شيدت حضارتها التي مازالت خالدة حتى اليوم وعلى مر العصور منذ العصر الفرعوني مروراً بالعصر المسيحي وصولاً بالعصر الإسلامي، مردفا: "فمصر دائماً هي ملتقي الأديان".

ومن جهته، قال نيافة الأنبا ماركوس، إن دير القديسة دميانة من أقدم الأديرة في مصر، والشهيدة دميانة هي أول من أسست الرهبنة النسائية في العالم، مستعرضا تاريخ الدير الذي كان به تكريس أول كنيسة باسم الشهيدة دميانة.

يذكر القديسة دميانة كانت تنتمي لأسرة كان عائلها "مرقس" والى البرلس في عهد الإمبراطور "دقلديانوس" الوثني وخرجت على والدها معتنقة المسيحية، وأرسل لها الملك مائة جندي لتعود إلى دين الملك "الوثني" فرفضت وعذبها الجنود هي وأربعين راهبة معها حتى استشهدت.

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