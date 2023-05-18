عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الهوية الوطنية قضية هامة جدا وليست مرتبطة بتعريف محدد

قال طاهر أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهوية الوطنية قضية مهمة جدا وليست مرتبطة بتعريف محدد أو مقصورة على حقبة معينة.

وأكد خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الثقافة والهوية الوطنية"، أن التعريف في حد ذاته هو تعريف شامل وجامع، مضيفاً أن المشرع المصري كرس المفهوم وأوضحه في المادة السابعة والأربعين من الدستور.

وطرح أبو زيد مجموعة من التوصيات، أبرزها تأسيس إطار تنظيمي سياسي للوزارات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة، ولتكن تحت مسمى مجموعة الفكر والثقافة والتربية، والتي تشمل وزارات التربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة بجانب الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، والتي سينعكس عنها دعم قصور الثقافة وعودة ريادتها في ترسيخ الهوية ودور المسرح والسينما ومراكز الشباب.

كما طالب في توصياته، بضرورة استحداث مواد تعليمية لمراحل التعليم قبل الجامعي، والتوسع في إنتاج الأعمال الدرامية والفنية التي تعمل على هذا الترسيخ للمفهوم والمضمون للهوية المصرية.