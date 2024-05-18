متحف شرم الشيخ يفتح أبوابه للزائرين بالمجان احتفالا بيوم المتاحف العالمي

فتح متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم السبت، أبوابه بالمجان لاستقبال الزائرين من مختلف جنسيات العالم، إضافة إلى إقامة معرض فني يضم مجموعة من الصور التي تلقي الضوء على دور المتحف في التعليم والبحث والابتكار؛ احتفالًا بيوم المتاحف العالمي الذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وقال محمد حسنين مدير المتحف، إن إدارة المتحف تستقبل رواده اليوم بالمجان، وإتاحة الفرصة لهم بالتجول داخل صالات العرض المتحفي؛ للتعرف على ما يحتويه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة.

وأكد مدير المتحف، في تصريح اليوم، تجهيز معرض فني يضم مجموعة من الصور التي تلقي الضوء على دور المتحف في التعليم والبحث والابتكار، والتي تعد نتاج الورش العملية والفنية التي جرى تنفيذها داخل المتحف على مدار الأعوام السابقة، وعمل محاكاة لورشة تحنيط الايبس، وتنفيذ ثلاثة نماذج للتوابيت ووضعها بمحاكي أخر لسراديب طائر الأيبس "الكتاكومب".

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمتاحف يعد احتفالا دوليا ينظمه المجلس الدولي للمتاحف "ICOM " منذ عام 1977؛ بهدف إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف، وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع.

ويحرص قطاع المتاحف المصرية على المشاركة في جميع الفعاليات والمناسبات التراثية والثقافية المحلية والدولية، ضمن خطة رفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى الزائرين، واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

ويختار المجلس الدولي للمتاحف موضوعًا للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف كل عام، وموضوع هذا العام "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي"؛ للتأكيد على الدور الهام للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.



