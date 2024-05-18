شركة الأهلى للصرافة تضخ 100 مليون جنيه في رأسمالها لتصل إلى 600 مليون جنيه

بدأت شركة الأهلى للصرافة، المملوكة للبنك الأهلى المصرى إجراءات ضخ ١٠٠ مليون جنيه فى رأسمالها المدفوع ليصل إلى ٦٠٠ مليون جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

وحسب المصادر التى تحدثت لــ«مال وأعمال ــ الشروق» فإن البنك الأهلى المصرى المساهم الرئيسى للشركة وافق على ضخ ١٠٠ مليون جنيه فى رأسمالها لمقابلة التوسعات وزيادة شبكة فروعها فى كل المحافظات خاصة بعد قرار التعويم وانحسار السوق الموازية للعملة الأجنبية.

ويبلغ عدد فروع الأهلى للصرافة ٨٩ فرعا منتشرة بجميع أنحاء البلاد، وتعمل على زيادة عدد فروعها بعد زيادة حركة التنازل عن العملة الأجنبية لدى شركات الصرافة الحكومية التى تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق.

وقرر البنك المركزى المصرى، يوم 6 مارس الماضى، زيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس، بهدف السيطرة على معدل التضخم، وفى الوقت نفسه، قرر تطبيق نظام سعر صرف مرن تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الهيكلى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى لزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، واستئناف صرف باقى شرائح القرض.

وتأسست «الأهلى للصرافة» مطلع عام 2017 برأسمال مرخص 200 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه وهى مملوكة بالكامل للبنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى بالسوق، وأقرت العام الماضى زيادة رأسمالها إلى ٥٠٠ مليون جنيه قبل الزيادة الجديدة.