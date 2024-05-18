كلوب يفوض فان دايك للقيام بمهامه

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه قد يفوض فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، بعقد اجتماعات الفريق بعد "الأسبوع الأكثر ضغطًا في حياته".

ويقود كلوب، 56 عامًا، ليفربول في آخر يومين في مسيرته مع النادي، عقب إعلانه في يناير الماضي، قراره بالرحيل عن الفريق قبل نهاية عقده بعد قضاء 8 أعوام ونصف العام مع الفريق.

وقضى كلوب أغلب أوقات الأسبوع الماضي يودع الموظفين والزملاء، ووودعه اللاعبون في حفل عشاء الخميس الماضي، واعترف بسهولة بأنه ربما لا يكون في كامل تركيزه لتقديم المحاضرة النهائية للفريق قبل مواجهة وولفرهامبتون غدًا الأحد، والتي ستشهد أكثر وداع مؤثر في ملعب أنفيلد.

وقال "هذا تحد كبير.. الآن أنا أجلس هنا.. ليست لدي أي فكرة عن الكيفية التي سوف يسير بها اجتماع الفريق".

وأضاف "طلب مني فريق العمل الوثائقي (كانت الكاميرات خلف الكواليس تتابع كلوب والفريق لعدة أشهر)، إذا كان يمكنهم حضور آخر اجتماع للفريق، وهو ما لم يفعله أحد على الإطلاق".

وأردف "قلت لهم لا لأنني ليس لدي فكرة كيف سيكون. ربما فيرجيل سيقوم به لأنه يجب أن يفعله شخص متحمس".

وأكد "هل يمكنني أن أكون متحمسًا؟ على الأرجح نعم. أعتقد هذا، لكنني لا أعلم وقتها. لكن سيكون هذا غريبًا للغاية".

وسيشهد ملعب أنفيلد، عاصفة من المشاعر غدًا الأحد؛ حيث ستودع الجماهير مدربهم المحبوب، لكن كلوب يريد، ربما بشكل غير واقعي، أن يكون التركيز على كرة القدم.

وسوف يكون وقت الكشف عن إنجازاته بعد إطلاق صافرة نهاية اللقاء، حيث سيتم تكريم كلوب من قبل لاعبيه والجهاز الفني ويتوقع أن يدلي بآخر تصريحاته لجماهير الفريق.

وقال كلوب "أريد أن نلعب كرة القدم. الجماهير تحضر من أجل هذا، لكنك تحتاج لأجواء كهذا".

وأضاف "أفضل شيء خلال المباراة أن تكون أجواء حماس، وليس وداعًا عاطفيًا. هذا سيكون رائعًا".