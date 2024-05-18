رئيس الحزب الحاكم الهندي: مودي غير ثقافة البلاد السياسية في 10 سنوات

قال جيه بي ندا رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الهندي، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي غير ثقافة البلاد السياسية فى تحول من سياسات "فرق تسد" إلى سياسات تم اتباعها خلال العقد الأخير وتستهدف توفير معلومات واضحة بناء على إطار متماسك لتقييم حقيقى للأوضاع فى البلاد وما تم إنجازه وإظهار آداء ممثلى الشعب.

ونقلت وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية عن جيه بي ندا قوله أمام تجمع عام في ريهان بمدينة كانجرا وتشواجان بمدينة شامبا "كانت سياسات " فرق تسد " سائدة في البلاد لمدة 70 عاما ".

وأضاف رئيس الحزب أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تحولا إلى سياسات " بطاقة التقييم " حيث يتعين تقييم آداء ممثلي الشعب المنتخبين وما قدموه من انجازات لصالح المجتمع .