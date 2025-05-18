الرومانيون يختارون رئيسا جديدا في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية

يتوجه الرومانيون إلى مراكز الاقتراع مرة أخرى اليوم الأحد لاختيار رئيسهم المقبل في جولة إعادة للانتخابات التي يتنافس فيها مرشح اليمين المتطرف جورج سيميون ضد عمدة بوخارست المستقل المؤيد لأوروبا نيكوشور دان.

وتعتبر الانتخابات مهمة للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، التي تتصدى لهجوم روسي واسع النطاق منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويتمتع الرئيس الروماني بنفوذ قوي على السياسة الخارجية والأمنية.

وينتقد سيميون دعم أوكرانيا، بينما يدعم دان أوكرانيا ويتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبي. وتظهر استطلاعات الرأي المحلية الأخيرة أن المرشحين متقاربان.

وفاز سيميون بالجولة الأولى من التصويت في 4 مارس، متقدما بحوالي 20% على دان، لكنه فشل في الحصول على أغلبية مطلقة.

ولا تعكس التوقعات المتقاربة أصوات الرومانيين الذين يعيشون في الخارج، والتي من المرجح أن تصل إلى أكثر من مليون صوت.

وفي الجولة الأولى من التصويت، حصل سيميون على حوالي 60% من الأصوات التي أدلى بها الرومانيون في الخارج - 20% أكثر من الأصوات في رومانيا نفسها. وكان إقبال الناخبين بين الرومانيين الذين يعيشون في الخارج ضعف إقبال الناخبين في البلاد.

يشار إلى الانتخابات الرئاسية هي إعادة لتصويت نوفمبر الماضي. وفي ذلك الوقت، فاز المرشح الموالي لروسيا كالين جورجيسكو بالجولة الأولى، بعد حملة انتخابية كبيرة كان معظمها على منصة تيك توك عبر الإنترنت.

ومع ذلك، قبل وقت قصير من التصويت المقرر لجولة الإعادة، ألغت المحكمة الدستورية الجولة الأولى بسبب مخالفات في تمويل الحملة، ومنعت جورجيسكو من الترشح مرة أخرى.

ويريد سيميون أن يتولى جورجيسكو منصب رئيس الوزراء إذا فاز في الانتخابات.

وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة 6 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة 8 مساء. ومن المتوقع ظهور النتائج الجزئية الأولى حوالي الساعة 10 مساء.