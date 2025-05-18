 السعودية تستضيف القمة العربية العام المقبل - بوابة الشروق
الأحد 18 مايو 2025 10:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

السعودية تستضيف القمة العربية العام المقبل

ليلى محمد
نشر في: الأحد 18 مايو 2025 - 10:35 ص | آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 10:35 ص

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، عقد القمة العربية في دورتها العادية الخامسة والثلاثين العام المقبل في السعودية.

وأوضح المجلس أن عقد القمة العادية يأتي استنادا إلى المادة الثالثة من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة والذي ينص على عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس.

وأشار إلى أنه في ضوء اعتذار سلطنة عمان عن رئاسة الدورة العادية (35) لمجلس الجامعة على مستوى القمة، وتنازل فلسطين إلى السعودية، تقرر عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية الخامسة والثلاثين العام المقبل 2026 في السعودية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك