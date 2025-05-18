السعودية تستضيف القمة العربية العام المقبل

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، عقد القمة العربية في دورتها العادية الخامسة والثلاثين العام المقبل في السعودية.

وأوضح المجلس أن عقد القمة العادية يأتي استنادا إلى المادة الثالثة من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة والذي ينص على عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس.

وأشار إلى أنه في ضوء اعتذار سلطنة عمان عن رئاسة الدورة العادية (35) لمجلس الجامعة على مستوى القمة، وتنازل فلسطين إلى السعودية، تقرر عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية الخامسة والثلاثين العام المقبل 2026 في السعودية.