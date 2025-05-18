هيئة البث العبرية: الائتلاف الحكومي يفشل للمرة الثالثة في إقرار إصدار أمر لاستدعاء الاحتياط

أفادت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، بأن الائتلاف الحكومي فشل للمرة الثالثة في إقرار إصدار أمر لاستدعاء الاحتياط.

ونقلت شبكة «قدس» الإخبارية، عن الهيئة قولها إن «التصويت على تمديد أوامر استدعاء جنود الاحتياط (أوامر رقم 8 ) سقط مرة أخرى في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بسبب عدم توفر أغلبية تصويت عليه».

وأشارت الهيئة العبرية إلى أن «اللجنة عليها الانعقاد مرة أخرى حتى يوم الخميس، وإذا لم تفعل ذلك فإن أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لن تكون سارية المفعول».

وأوضحت أن «الأمر الحالي ساري المفعول حتى منتصف ليلة الخميس المقبل»، مشيرة إلى أن «المصادقة كانت يجب أن تتم على طلب تمديده أسبوعاً إضافياً حتى نهاية الشهر الحالي».

والأسبوع الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة دعم مالي كبير لضباط وجنود جيش الاحتياط، بقيمة 3 مليارات شيكل (حوالي مليار دولار).

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن هذه الخطة صحيحة وحيوية وعادلة، لكنها لم تُقر بنيات طيبة، بل هي محاولة من نتنياهو لإجهاض ظاهرة عدم الامتثال للخدمة.

وأكد الجيش أن نسبة الامتثال 75%، ولكن المتابعين يعتبرون هذا الرقم مغشوشا؛ إذ أن الجيش يتعمد ألا يدعو للخدمة أولئك الذين يعرف بأنهم لن يمتثلوا، ويزعمون أن نسبة الامتثال الحقيقية لا تتعدى 50%.

وأكدوا أن نتنياهو يخشى من هذه الظاهرة، وفي البداية كان يمارس الضغط على رئيس أركان الجيش لمعاقبة من لا يمتثل لأوامر التجنيد. لكنه أدرك أن مثل هذا التصرف سيؤدي إلى تصادم وجها لوجه، مع عشرات ألوف الجنود والضباط، وسيرى هؤلاء كمتظاهرين في الشوارع ضد سياسته.