مقتل 4 أشخاص في حادثي إطلاق نار خلال 48 ساعة بولاية جورجيا الأمريكية

قُتل 4 أشخاص بطلقات نارية خلال أقل من 48 ساعة في مدينة وسط ولاية جورجيا هذا الأسبوع، من بينهم ثلاثة في إطلاق نار داخل حانة.

وكان مكتب مدير شرطة مقاطعة بيب يحقق في حادثة إطلاق نار مميتة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص داخل حانة "منتصف المدينة دايكيري بار آند جريل" في ماكون، بولاية جورجيا، فجر الأحد حوالي الساعة 12 صباحا.

وتم التعرف على الضحايا من قبل الطبيب الشرعي في المقاطعة، ليون جونز، وهم جيداريوس ميدوز جونيور (28 عاما)، وجافونتا فولكس (32 عاما) وجافارسيا ميدوز (24 عاما).

ووفقا لبيان صادر عن مكتب مدير الشرطة، فقد توفي الرجال الثلاثة في موقع الحادث داخل الحانة. وتم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المكتب لطلب مزيد من التعليقات يوم الأحد، بينما لا تزال التحقيقات جارية.

وقبل أقل من 24 ساعة، قُتل رجل (25 عاما) بطلق ناري في حفلة تخرج بأحد الأحياء السكنية، بحسب ما ذكره مكتب مدير الشرطة.

وتم التعرف على الضحية باسم جوريس ماركيل هايوود. كما أُصيب رجلان آخران، أحدهما يبلغ من العمر 24 عاما وهو في حالة حرجة وتم نقلهما إلى مستشفى محلي.

ولم يذكر مكتب مدير الشرطة ما إذا كان قد تم القبض على أي شخص على خلفية أي من حادثتي إطلاق النار.

وتقع مقاطعة ماكون-بيب في وسط ولاية جورجيا، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 160 ألف نسمة، وفقا لتعداد الولايات المتحدة .