وافقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على تنفيذ مشروع موقف حضاري بمنطقة جديلة بمدينة المنصورة على مساحة 8000 متر، ويستوعب 300 سيارة.

وعقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا؛ لمناقشة واستعراض آخر مستجدات إنشاء الموقف الحضاري بجديلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني، والمحاسب أحمد البنداري مدير عام إدارة المواقف، والمهندس محمد شكري مهندس جهاز تعمير الساحل الشمالي التابع لوزارة الإسكان، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية.

وأكد محافظ الدقهلية، سرعة الانتهاء من إعداد التصميمات المعمارية والإنشائية الخاصة بالموقف، وأن تتم الأعمال طبقا للمعايير والمواصفات الهندسية، وأن يراعى تحديد المحاور المرورية التي تجعل عمليات دخول وخروج السيارات تجري بسهولة ويسر دون تعطيل أو عراقيل.

وشدد على ضرورة الالتزام بإنشاء وحدة للحماية المدنية، ومسجد، وحمامات، وكافتيريا، وشبكة إنذار، وبوابات إلكترونية، ونقطة شرطة، وشبكة كاميرات متكاملة يتم ربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة.

وأوضح أن لجنة من وزارة التنمية المحلية والشركة المنفذة والمحافظة، عاينت على الطبيعة أرض الموقف الحضاري المزمع إقامته بمنطقة جديلة.



