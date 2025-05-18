العشائر الفلسطينية: نرفض التعامل مع الشركة الأمريكية إغاثة غزة وندعو للحفاظ على الدور الأممي

أكدت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في المحافظات الجنوبية رفضها القاطع والقوي لأي تدخل خارجي يهدف إلى تقويض السيادة الوطنية أو الالتفاف على المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت الهيئة في بيان رسمي صادر عنها اليوم، إن محاولات إدخال شركة أمريكية تحت اسم "إغاثة غزة" لتولي مهام توزيع المساعدات في القطاع، تشكّل انتهاكًا صارخًا للثقة الوطنية والمجتمعية، وتُعدّ مقدمة خطيرة لإنهاء الدور الأممي في غزة، واستبداله بجهات ذات أجندات سياسية

وأضاف البيان: "نُحذر بشدة من عسكرة العمل الإنساني وتحويل الإغاثة إلى أداة من أدوات السيطرة على قطاع غزة تحت غطاء المساعدات. وأن هذه الشركة لا تحمل أي صفة شرعية، وهي غير مقبولة شعبيًا ولا عشائريًا، ونعتبر إدخالها إلى غزة خطًا أحمرًا".

وأكدت الهيئة أن في غزة مؤسسات محلية ودولية قائمة ومجربة، قدمت الدعم لأبناء شعبنا طيلة العقود الماضية، وفي مقدمتها "الأونروا"، التي تمثل رمزًا سياسيًا ووطنيًا، وتمسّكنا بها يعني التمسك بحق العودة والدفاع عن الوجود الفلسطيني؛ إلى جانب الدور المقدر للهلال الأحمر المصري؛ والتي لعب دورا مهما في ادخال المساعدات خلال هذا العدوان

واختتمت الهيئة بيانها بالقول:

"نحن في الهيئة العليا لشؤون العشائر، وباسم كل العائلات والعشائر في قطاع غزة، نعلن موقفنا الثابت برفض أي شركة مشبوهة تهدف لنسف البنية الوطنية والمجتمعية، ونؤكد دعمنا الكامل للمؤسسات الدولية العاملة على الأرض، وفي مقدمتها الأونروا، ونحذر من أي خطوة تمس كرامة شعبنا أو تضع قراره بيد غيره".