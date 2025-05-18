البيت الأبيض: نائب ترامب لن يزور إسرائيل

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نفى البيت الأبيض، اليوم الأحد، اعتزام نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس زيارة إسرائيل بعد زيارته الحالية لروما لحضور حفل تنصيب بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر.

وصرح مسئول في البيت الأبيض بأن "التقارير الإعلامية حول زيارة مقررة لنائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل غير صحيحة"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأوضح المسئول الأمريكي أن "قيود لوجستية حالت دون تمديد رحلته إلى ما بعد روما، وسيعود إلى واشنطن يوم الاثنين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زار الشرق الأوسط الأسبوع الماضي. وفي إطار الجولة الخارجية الأولى له منذ تنصيبه في 20 يناير الماضي، زار ترامب السعودية وقطر والإمارات، لكنه لم يزور إسرائيل.

وخلال تلك الجولة الخليجية اجتمع ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وأعلن أيضا أن الولايات المتحدة وإيران قريبتان للغاية من التوصل إلى اتفاق نووي.

وقبل الزيارة فاجئ إسرائيل باتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن.