الشرطة الأمريكية تحقق في انفجار قرب عيادة للخصوبة في بالم سبرينجز

قالت السلطات الأمريكية إن مسؤولي الشرطة والإطفاء في ولاية كاليفورنيا استجابوا يوم السبت لانفجار هز حيا وألحق أضرارا بعيادة للخصوبة في مدينة بالم سبرينجز الراقية بولاية كاليفورنيا.

ويجري التحقيق في الحادث باعتباره انفجارا محتملا لسيارة، حسبما قال مسؤولان في إنفاذ القانون تم إطلاعهما على الأمر وأصرا على عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المعلومات الأولية من تحقيق جار. وأضاف أحد المسؤولين أنه يعتقد أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه. ولم تكشف السلطات عن الدافع وراء الحادث.

وقالت سلطات مدينة بالم سبرينجز يوم السبت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الانفجار وقع في الساعة 1100 بالتوقيت المحلي وإن السلطات طلبت من السكان تجنب المنطقة الواقعة حول منطقة نورث إنديان كانيون درايف قرب إيست تاتشيفا درايف.

وكان محققون من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف بي آي) ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في طريقهم إلى مكان الحادث للمساعدة في تقييم ما حدث.

وأكد الدكتور ماهر عبد الله الذي يدير عيادة الخصوبة التي وقع بها الانفجار في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن جميع طاقم العيادة في آمان وتم التعرف على أماكنهم.

ودمر الانفجار مكتب العيادة، حيث تجرى الاستشارات مع المرضى، لكنه لم يحدث أضرارا في معمل الإخصاب المخبري وجميع الأجنة المسجلة.

وأضاف عبد الله: "ليس لدي أدنى فكرة عما حدث، الحمد لله تصادف أننا لا يوجد لدينا مرضى اليوم".

وأظهرت لقطات جوية سيارة محترقة في موقف للسيارات خلف المبنى الذي يضم مكتب عيادة الخصوبة. وقد انهار سقف المبنى وأطاح الانفجار بمساحة واسعة من الحطام عبر رصيف وأربعة مسارات للشارع على الجانب الآخر من المبنى.

وكان رينو ويليامز/47 عاما/ يتحدث مع العملاء في مطعم يساعد في إدارته داخل فندق سكايلارك على بعد أكثر من مبنى واحد من مكان الحادث عندما سمع دويا هائلا. وقال إن كل شيء اهتز، وركض ويليامز - الذي لديه خلفية في مجال الطيران - على الفور إلى مكان الحادث ليرى ما إذا كان أي شخص بحاجة إلى مساعدة، معتقدا أنه ربما تكون مروحية قد تحطمت.

ورأى ويليامز عمودا كبيرا من الدخان الرمادي الداكن وغطى أنفه بقميصه حيث شم رائحة البلاستيك والمطاط المحترق. وقال إنه رأى مبنى "قد انفجر" في الشارع، مع تناثر الطوب في كل مكان، ورأى سيارة تشتعل في موقف سيارات المبنى.

وقال إنها كانت السيارة الوحيدة في الموقف التي رآها. وركض إلى المبنى، وهو ينادي وينظر خلف الكاونتر ليرى ما إذا كان أي شخص بالداخل. لم يسمع أي رد ولم ير أحدًا خلف الكاونتر.

وتابع ويليامز إنه ركض لتفقد المباني المجاورة الأخرى. وقال إن العديد من نوافذ متجر الخمور المجاور قد تحطمت أيضا. وبمجرد أن رأى وصول السلطات، عاد إلى الفندق.

وقالت نيما تبريزي /37 عاما/ المقيمة في سانتا مونيكا إنها كانت بداخل صيدلية عامة قريبة لصرف القنب عندما شعرت بانفجار ضخم.

وأضافت تبريزي: "لقد اهتز المبنى، واتجهنا للخارج وكانت هناك سحابة دخان ضخمة. لقد كان انفجارا غريبا، شعرت كأن قنبلة انفجرت... ذهبنا إلى موقع الحادث ورأينا رفاتا بشرية".

يذكر ان بالم سبرينجز منطقة عصرية في الصحراء تبعد حوالي ساعتين بالسيارة شرق لوس أنجليس، وتشتهر بالمنتجعات الفاخرة وإقامة المشاهير بها.