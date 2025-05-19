 برونو ريتايو زعيما جديدا لحزب الجمهوريين الفرنسي بنسبة 74.3% من الأصوات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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برونو ريتايو زعيما جديدا لحزب الجمهوريين الفرنسي بنسبة 74.3% من الأصوات

باريس - د ب أ
نشر في: الأحد 18 مايو 2025 - 11:23 م | آخر تحديث: الأحد 18 مايو 2025 - 11:23 م

تم انتخاب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو زعيما جديدا لحزب الجمهوريين المحافظ الضعيف.

وفاز ريتايو / 64 عاما / والمعروف بموقفه المتشدد من قضايا الهجرة، بنسبة 3ر74% من الأصوات، وفقا لتقارير إعلامية.

ويرى مراقبون أن فوز ريتايو قد يشكل منصة لانطلاق محتمل نحو الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2027.

وعانى الحزب من فقدان الاتجاه منذ نهاية رئاسة نيكولا ساركوزي، حين كان لا يزال يشغل 229 مقعدا في الجمعية الوطنية. وبحلول اليوم الأحد، تقلص هذا العدد إلى 48 مقعدا فقط.

وتنافس ريتايو في سباق القيادة مع لوران فوكييه، وهو محافظ متشدد آخر في قضايا الهجرة.

ويصغر فوكييه ريتايو بـ15 عاما، ويقود الكتلة البرلمانية للحزب في الجمعية الوطنية، ويمثل الجناح القومي اليميني القوي داخل حزب الجمهوريين.

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