أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف في العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام الأخيرة، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين.

ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى حماية المدنيين، وإلى محاسبة المسئولين عن الهجمات ضدهم.

ورحبوا بالتقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاقات هدنة، ودعوا إلى احترامها دون قيد أو شرط، وإلى التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة، يقودها الليبيون ويملكون زمامها، بتيسير من الأمم المتحدة. كما أكدوا التزامهم بتوحيد جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية.

وشددوا على أهمية إحراز تقدم عاجل لتحقيق سلام دائم وتوفير الاستقرار والأمن للشعب الليبي.

كما أكد الأعضاء على دعمهم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهود الممثل الخاص للأمين العام في هذا الصدد. و أكدوا احترامهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وتشهد طرابلس اضطرابًا أمنيًا منذ الإثنين الماضي، حيث جرى الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، لتندلع المواجهات بين عناصر تابعة للجهاز واللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها.

بعد ذلك وقعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع بعد قرار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين، فيما لم تعلن أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا.

واعتراضا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس منذ الخميس الماضي، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة.