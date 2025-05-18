المستشارة بريهان محسن: النيابة الإدارية تضطلع بدور محوري في تطبيق القوانين التي تكفل حقوق ذوي الإعاقة

أكدت المستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط مسئولية إنسانية بل هو واجب وطني يمس ضمير المجتمع بأكمله، مشددة على أن ذوي الإعاقة يشكلون جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن.

يأتي ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النيابة الإدارية، تحت عنوان "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أشادت بالتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة المصرية في هذا الملف من خلال تعديل التشريعات، وإطلاق المبادرات، والعمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعّال، مؤكدة أنهم ليسوا فقط جزءاً من التنمية، بل يمثلون ركيزة أساسية لها.



وأوضحت المستشارة محسن، أن النيابة الإدارية تضطلع بدور محوري في تطبيق القوانين التي تكفل حقوق ذوي الإعاقة، وتتصدى لأي انتهاكات قد تطالهم، مشيرة إلى أن النيابة وفرت قنوات متعددة لتسهيل تقديم الشكاوى، من بينها خط ساخن، وبريد إلكتروني، وخط "واتس آب"، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك الشكاوى.

واختتمت محسن تصريحاتها بالتأكيد على التزام النيابة الإدارية الكامل بحماية حقوق ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في جميع مجالات الحياة.