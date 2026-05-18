افتتح الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، معرض "نبض الخامة" الفني بكلية التربية النوعية، بحضور الدكتور هاني عبد البديع عميد الكلية، والدكتور أشرف العباسي عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، والدكتور غادة يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح أيوب المشرف على المعرض، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الاثنين بمقر الكلية.

وضم المعرض مجموعة متميزة من الأعمال الفنية التي نفذها طلاب الفرقة الثانية ضمن مقرر إعادة التدوير، حيث اعتمدت الأعمال على توظيف خامات ومستهلكات البيئة المختلفة، مثل بقايا الأقمشة والكرتون والبلاستيك والمطاط والمعادن وقطع الأخشاب، وتحويلها إلى أعمال فنية تحمل طابعًا جماليًا وإبداعيًا.

ويأتي المعرض في إطار تنمية مهارات الطلاب الإبداعية وتعميق وعيهم بأهمية إعادة تدوير الخامات البيئية، والاستفادة منها في إنتاج أعمال فنية مبتكرة تعكس الحس الفني والوعي البيئي لدى الطلاب.